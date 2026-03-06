Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Для Киева давно наступил момент сделать все необходимое для урегулирования конфликта.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора взять ответственность для успешного завершения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность <…> Они прекрасно знают, что нужно сделать», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что Москва ценит посредничество Вашингтона по украинскому урегулированию, однако продолжит руководствоваться своими национальными и государственными интересами. Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с США, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Очередной раунд переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоялся в Женеве 17–18 февраля. Переговоры 5–6 марта в Абу-Даби отложили из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ.

