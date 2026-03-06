В Госдуме предложили сократить рабочий день на два часа по пятницам для женщин

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Соответствующее обращение направили министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.

Вице-спикер Госдумы (ГД) Борис Чернышов предложил сократить рабочий день по пятницам для женщин на два часа. Соответствующее обращение он направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, фрагмент письма приводит ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты», — сказано в обращении.

По мнению Чернышова, это должно стать обязательной мерой для учреждений бюджетной сферы, а также государственных и муниципальных служащих. Что касается частных организаций, то в данном случае эта мера носит рекомендательный характер.

Парламентарий напомнил, что женщины составляют почти половину всех работающих в России и вносят в экономику нашей страны сопоставимый с мужчинами с мужчинами вклад. При этом, помимо работы, на плечах женщины еще есть домашние обязанности. Это значит, что времени на качественный отдых у них нет, отметил Чернышов.

