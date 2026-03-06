СК установил причастность семерых боевиков ВСУ к подрыву моста под Брянском

Фото: Локтев Владимир/ТАСС

Речь идет теракте в ночь с 31 мая на 1 июня 2025 года, в результате которого погибли семь человек.

К подрыву моста в Брянской области в мае 2025 года причастны семь боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по итогам совещания с председателем СК Александром Бастрыкиным.

Согласно данным ведомства, план проникновения на территорию Брянской области был разработан под руководством командующего Сил специальных операций ВСУ Александра Трепака и его подчиненного Богдана Ивашины.

«Реализуя этот преступный план, семь военнослужащих ВСУ незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации», — сообщили в СК.

На опорах конструкции автомобильного моста диверсионная группа смонтировала компоненты взрывного устройства и произвела подрыв. Все это привело к сходу с рельсов тепловоза и опрокидыванию двух вагонов.

Речь идет теракте в ночь с 31 мая на 1 июня 2025 года, в результате которого автомобильный мост в Брянской области недалеко от поселка Выгоничи обрушился на движущийся под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек и более ста пострадали.

