Обмани свой мозг: как заставить себя тренироваться без лишних усилий
Ожидание «вдохновения» перед началом занятий является проигрышной стратегией.
Эксперты по фитнесу представили методики, позволяющие сохранять мотивацию к спорту на постоянной основе. Специалисты подчеркивают, что ожидание «вдохновения» перед началом занятий является проигрышной стратегией. Об этом сообщает Daily Mail.
Вместо жестких графиков и изнуряющих тренировок рекомендуется внедрять психологические приемы, которые превращают спорт из изнурительной обязанности в естественную часть повседневной жизни.
Персональный тренер Кэролайн Идиенс с 25-летним стажем советует использовать метод «наслоения привычек». Суть заключается в том, чтобы привязывать новое упражнение к уже существующему ритуалу, например, к утреннему кофе.
«Сигнал к действию важнее, чем энтузиазм», — отмечает эксперт.
Отмечается, что также важно сменить внутреннюю установку с «я пытаюсь стать подтянутым» на «я — активный человек».
Такой подход, по мнению психологов, исключает мышление по принципу «все или ничего», которое часто приводит к срывам и отказу от тренировок.
Для поддержания тонуса Идиенс рекомендует чаще бывать на природе, так как даже бодрая прогулка в светлое время суток улучшает работу сердца и выносливость.
Еще одним эффективным способом является поиск компании. По данным исследований, каждый четвертый человек использует спорт как способ социализации. Групповые занятия создают чувство ответственности и поддержки.
Специалист резюмирует, что успех в фитнесе строится на «неидеальных неделях», когда человек продолжает двигаться вопреки отсутствию настроения, опираясь на заложенные рутины.
