На Кубани загорелась подстанция после атаки БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Пожар охватил 120 квадратных метров.
В Абинском районе Краснодарского края произошло возгорание на подстанции после атаки беспилотного летательного аппарата. Вооруженных сид Ураины Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Инцидент в Абинском районе стал частью массированной ночной атаки украинских беспилотников на южные регионы России.
Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Больше всего дронов было ликвидировано над Республикой Крым. Над Краснодарским были уничтоженв два беспилотника.
Также в Абинске обломки дронов повредили два многоквартирных дома. В зданиях от падения фрагментов посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах. Возгораний удалось избежать.
Из-за атаки в Абинске отменены занятия и мероприятия во всех школах, детских садах и учреждениях культуры.
