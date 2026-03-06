«Сердце сжалось»: на китайском шоссе нашли десятки мертвых домашних животных

Фото: 5-tv.ru

Причиной стала опасная тенденция перевозки питомцев.

Интернет-пользователь из Китая обнаружил 62 трупа домашних животных на 300-километровом участке скоростной автомагистрали. Как выяснилось, питомцы погибли из-за халатности хозяев, которые в преддверии праздников перевозили их в неприспособленных для этого условиях. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Жуткая находка

В своем вирусном видео блогер У Цзяюй рассказал, что наткнулся на трупы животных по дороге из Лэшаня в Чунцин на юго-западе Китая. По словам мужчины, около восьми погибших были собаками, остальные — кошками.

«Все они были похожи на домашних животных, потому что на них была одежда, а волосы были аккуратно уложены. Я думаю, что они погибли в результате несчастных случаев во время транспортировки из-за отсутствия заботы и защиты со стороны хозяев», — приводит издание слова Ву.

Он признался, что у него сжалось сердце при виде мертвых животных — у самого блогера есть собака породы бордер-колли.

Опасная мода

Как отмечается, в этом году все больше жителей страны отправляются домой с домашними животными, чтобы отпраздновать китайский Новый год.

Однако многие владельцы следуют опасной тенденции. Вместо того чтобы сажать питомцев в салон автомобиля, они оставляют их снаружи.

Некоторые используют для перевозки клетки или вентилируемые ящики, но встречаются и те, кто подвешивает собак в плетеных или пластиковых сумках снаружи багажника. Отдельные автомобилисты и вовсе привязывают животных к крышам машин во время поездок по шоссе.

Другой интернет-пользователь, известный под ником Сяоюй, рассказал СМИ, что видел двух собак, которых насмерть раздавили на шоссе в центральной провинции Хубэй.

«Я предполагаю, что их хозяева забыли закрыть окно в машине, и собаки выпрыгнули, после чего их сбило проезжавшее мимо транспортное средство», — предположил он.

Мнение ветеринара

Врач из пекинской ветеринарной клиники Цюаньсиньцюаньи по фамилии Ли пояснил, что реакция домашних животных на длительные поездки может быть разной.

По его словам, у питомцев, которые редко ездят в машине, могут развиться стрессовые реакции — укачивание, нервозность, страх и недержание.

«Домашние животные, скорее всего, будут вырываться и выпрыгивать из переносок из-за страха или беспокойства. Кошки и собаки, которых подвешивают снаружи багажника, с большой вероятностью погибнут или получат травмы при столкновении сзади», — предупреждает ветеринар.

Реакция в Сети

Видео Ву вызвало бурное обсуждение в китайских соцсетях. Многие пользователи выразили возмущение безответственностью хозяев.

«Я не знала, что столько людей неравнодушны к жизни домашних животных. Я призываю всех владельцев домашних животных цивилизованно воспитывать своих „пушистиков“ и никогда их не бросать», — признался блогер.

