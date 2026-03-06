Лидер по встречам с НЛО: где чаще всего видят инопланетян

Фото: 5-tv.ru

Разнообразие ландшафта играет не последнюю роль.

Американский штат Калифорния уверенно удерживает первенство по количеству зарегистрированных наблюдений неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает Newsweek.

Согласно данным Национального центра сообщений об НЛО (NUFORC), Калифорния занимает первое место в США по числу зафиксированных случаев наблюдения неопознанных летающих объектов.

С 1974 года в штате зарегистрировано 36 286 сообщений. Это означает одно наблюдение на каждые 1075 жителей. Количество случаев в Калифорнии превышает показатели занимающего второе место Вашингтона на 409%.

Почему именно Калифорния?

Специалисты выделяют несколько причин такого лидерства. Во-первых, это самый населенный штат США, что естественным образом увеличивает вероятность наблюдений.

Во-вторых, разнообразие ландшафтов — от пустынь до побережий — создает множество мест для наблюдения за небом.

Кроме того, на территории Калифорнии расположено большое количество военных баз, где проводятся испытания авиационной техники. Она может быть ошибочно принята за НЛО.

В сентябре 2024 года пилот ВВС США, выполнявший секретную миссию над Лос-Анджелесом, сообщил авиадиспетчерам о темно-сером цилиндрическом объекте размером с футбольный мяч. Он пролетел всего в трех метрах под крылом его самолета, а затем через несколько минут оказался в 100 километрах от места первой встречи, двигаясь со сверхзвуковой скоростью.

Топ-5 «НЛО-активных» штатов

В рейтинге самых «НЛО-активных» штатов расположились:

Калифорния — 36 286 наблюдений (1 на 1075 жителей),

Вашингтон — около 7 125 наблюдений (1 на 1093 жителя),

Флорида — более 11 000 наблюдений (1 на 1444 жителя),

Орегон — 3 667 наблюдений (1 на 1156 жителей),

Нью-Йорк — 6 405 наблюдений (1 на 1301 жителя).

Что говорят эксперты об НЛО

Специалисты отмечают, что интерес к НЛО в последнее время значительно возрос. Это связано с технологическими достижениями, уменьшением стигмы вокруг таких сообщений и секретными аэрокосмическими проектами.

В 2023 году Министерство обороны США запустило веб-сайт для публикации отчетов, чтобы сделать информацию о деятельности правительства в области НЛО более доступной.

А в июле 2022 года при Пентагоне был создан Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO), который занимается расследованием сообщений о неопознанных воздушных явлениях.

Стоит отметить, что, по данным Национального центра сообщений об НЛО, Луизиана признана штатом с наименьшей вероятностью увидеть НЛО — там на один случай наблюдения приходится 3815 человек.

