Самое цветочное место Москвы: как Рижский рынок готовится к 8 Марта

В этом году возле культовой торговой площадки на несколько дней запретили парковку.

Московским водителям на три дня запретят парковаться у Рижского рынка. Именно там выстраиваются самые длинные очереди желающих купить красивый букет на 8 Марта.

В эпицентре цветочной жизни уже образовались серьезные пробки. Сегодня последний рабочий день перед длинными выходными. Мужчины по традиции отправились за подарками для женщин и коллег. Какие цветы выбирают к празднику и что сейчас происходит в районе Рижской? Узнал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

В торговых центрах и рынках накануне 8 Марта традиционный ажиотаж. Некоторые точки еще не успели открыть свои двери, а на пороге уже столпились мужчины. И все они за главным атрибутом праздника — букетом цветов.

Прошло всего несколько минут с открытия рынка, а на центральном проходе уже не протолкнуться. И сегодня лишь 6 марта, последний рабочий день перед праздником. Мужчины стремятся подарить своим женщинам-коллегам цветы. Выбор обычно падает на розы или тюльпаны. Но встречаются и те, кто стремится сделать более оригинальный подарок.

— Мы корзинки будем скорее всего брать.

— А почему корзинку решили выбрать?

— Интересно выглядят, очень понравилось.

Несмотря на то, что цены на цветы стали расти еще за неделю до праздника, этот рост составил около 20%. В среднем букет роз обойдется примерно в три с половиной тысячи рублей, а большой букет тюльпанов — чуть больше двух тысяч рублей.

— Два букета красивых, тюльпанчики, незабудки.

— Дорогие получились?

— Ну, в нынешних реалиях я думаю, что плюс-минус адекватная цена.

— Мне кажется, по сравнению с прошлым годом чуть-чуть подорожали. Да, есть такое ощущение. Но опять же, сейчас думаешь больше не о деньгах, о том, чтобы поздравить всех самых близких и любимых людей.

Пройти внутрь рынка — еще полдела. А покупателям нужно с огромными букетами в руках пробраться через толпу к выходу, чтобы уже в ближайшие часы поздравить любимых женщин с 8 Марта.

