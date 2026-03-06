В России предложили ввести почасовой МРОТ

Фото, видео: 5-tv.ru

Счет зарплаты по часам — общемировая практика.

В России предложили ввести повременной МРОТ. Тем, кто трудится неполный рабочий день, предлагают платить от 240 рублей в час. Авторы инициативы ссылаются на мировой опыт. Зарплату по часам давно уже считают в США и Европе. Тогда как в нашей стране принято называть доход в месяц. Если перевести сегодняшний МРОТ в часы, то получится, что минимум россиянина с учетом выходных — это около 170 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по итогам декабря 2025 года в России зафиксированы две отрасли со средней заработной платой выше 400 тысяч рублей. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на статистические данные, речь идет о финансовом секторе и сфере добычи полезных ископаемых.

Самый высокий средний доход оказался у работников сферы финансов и страхования — 458 тысяч рублей. Специалисты по добыче нефти и природного газа получали в среднем 411 тысяч рублей. Также в тройку лидеров вошла отрасль воздушного и космического транспорта со средним показателем 348 тысяч рублей.

