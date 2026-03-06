Схватил гранату: как советский младший лейтенант стал национальным героем КНДР

Фото, видео: 5-tv.ru

Похожий на фронтовую легенду подвиг Якова Новиченко стал отправной точкой дружбы между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой.

О подвиге, который стал сюжетом для художественного фильма и попал в учебники истории КНДР. В этом году исполняется 80 лет, как советский десантник спас от верной гибели основателя страны — Ким Ир Сена. В село Новосибирской области, где родился Яков Новиченко, почтить его память приехала корейская делегация, а журналистам впервые рассказали ранее неизвестные подробности того драматичного дня, ставшего символом мужества и братства двух народов. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков — об истории интернационального подвига.

Село Травное. Почти триста километров от Новосибирска. Место тихое и, казалось бы, далекое от большой политики. Но каждый год сюда приезжают иностранные делегации из КНДР. Чтобы почтить память человека, чье имя в Пхеньяне знают со школьной скамьи.

Яков Новиченко. Обычный сибиряк, фронтовик. Человек, который в одно мгновение стал героем для целой республики. Спас жизнь будущему лидеру КНДР.

«Могу сказать, что это отправная точка наших дружественных отношений между Россией и КНДР. Своим подвигом он спас жизнь руководителя КНДР товарища Ким Ир Сена», — рассказал заместитель председателя президиума российского общества дружбы и культурного сотрудничества с КНДР Андрей Шин.

На этих пожелтевших страницах, в папках под грифом «рассекречено», история восьмидесятилетней давности. Журналистам эти документы показывают впервые.

«Будучи на охране трибуны, на которой находились руководители компартии Кореи и представители советского командования, перехватил брошенную на трибуну гранату», — зачитала главный документовед Центрального архива Минобороны РФ Юлия Венгер.

История, которая больше похожа на сценарий остросюжетного фильма. И кино по ней действительно снимут, но намного позже. Март 1946 года. Пхеньян. Многотысячный митинг в честь годовщины антияпонского восстания. Вдруг из толпы — граната.

Вот как сам Яков Тихонович рассказывал о той самой роковой секунде в одном из немногочисленных интервью.

«Когда летела граната, тут дело мгновенно. Я ее сразу схватил и думаю: что, если бросить в других — жертв наделаешь, кроме себя. Это уже было несолидно, с моей стороны», — вспоминал Герой труда КНДР Яков Новиченко.

Новиченко лишился руки, но чудом остался жив. Как ни странно, спасла его любовь к чтению.

«У него под шинелью была книга. 600-страничная книга „Брусиловский прорыв“. Папа его был участником, Брусиловского прорыва, и он читал эту книгу на досуге», — рассказал начальник Музея боевой славы воинов-сибиряков Петр Рабчук.

Толстый том частично принял удар на себя. После госпиталя — никакой громкой славы. Яков Новиченко возвращается в родное село. Работает агрономом. Растит шестерых детей. О Корее почти не говорит — даже дома.

«На столе лежал серебряный портсигар. На котором была надпись „от товарища Ким Ир Сена“. Мы ее видели, но вопросов никогда не задавали», — поделилась дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая.

В селе историю о гранате и Ким Ир Сене долго воспринимали как фронтовую легенду. Слишком невероятно звучала.

Согласно документам Центрального архива министерства обороны, свою службу Яков Новиченко начал в 1938-м году, в 1944-м был направлен на Дальневосточный фронт, прошел шестимесячные офицерские курсы, после чего ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Здесь же учетная карточка награжденного, в которой перечислены все награды Новиченко. Вот, например, «За боевые заслуги» или орден Красного Знамени, медаль «За победу над Японией». Ну и самое интересное — Герой труда КНДР с вручением золотой медали «Молот и Серп».

Правда, вручена она была почти через сорок лет после подвига. В мае 1984 года, во время визита в Советский Союз, Ким Ир Сен разыскал своего спасителя и пригласил его в Пхеньян.

На этих уникальных архивных кадрах — одна из самых закрытых стран мира принимает семью советского фронтовика. Экскурсии, торжественные встречи, награждения. И главное — личное общение с Ким Ир Сеном. Не как с политиком, а как со старым другом.

И сегодня детей и внуков Новиченко в Пхеньяне принимают с особым почетом — как родных.

«Незабываемые все эти моменты наших поездок. Я семь раз была, и вот в 2025 году мы опять посещали. На таком же уровне», — говорит Татьяна Щербицкая.

В Пхеньяне установлен гранитный памятник — «Интернационалист Новиченко». Его фигура застыла в прыжке за гранатой. За спиной — раскрытая книга. Он не думал о геополитике. Не просчитывал последствия. Он просто сделал то, что считал правильным. И об этом здесь никогда не забудут.

