Страны, развивавшие энергетическое сотрудничество с РФ, сделали стратегически правильный выбор.

Попытки коллективного Запада оказать влияние на Россию путем давления в сфере энергетики провалились и лишь способствовали развитию российской экономики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

«Давление Запада на Россию с помощью энергетических ресурсов провалилось и имеет обратный эффект», — написал директор Российского фонда прямых инвестиций.

Также Дмитриев отметил, что страны, развивавшие энергетическое сотрудничество с РФ, сделали стратегически правильный выбор. Он выразил мнение, что именно такие государства легче перенесут возможные кризисы и будут иметь надежную ресурсную базу.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что на предстоящей встрече с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном может быть поставлен вопрос о сокращении правительством КНР закупок российской нефти.

В прошлом году президент США Дональд Трамп угрожал введением пошлин за поставки российской нефти в Поднебесную. Министерство иностранных дел Китая в ответ заявило, что импорт ресурсов из РФ является законным и обоснованным.

