Пуля в гробу: девушка осталась инвалидом из-за стрельбы на похоронах матери

Фото: Reuters/Adriano Machado

Пострадавшая известна как создательница контента для взрослых.

В бразильском муниципалитете Баэпенди 27-летняя девушка едва не погибла от рук неизвестных киллеров прямо во время похорон собственной матери. Об этом сообщает Sun.

Пострадавшая, которая известна как создательница контента для взрослых, вместе с другими скорбящими следовала за катафалком по центральной улице города.

Внезапно путь процессии преградили двое молодых людей на мотоцикле. Злоумышленники в черной одежде и шлемах медленно поравнялись с девушкой. В этот момент пассажир выхватил пистолет и открыл огонь.

Роковые выстрелы

На месте преступления полиция обнаружила девять стреляных гильз и один неизрасходованный патрон.

Девушка попыталась спастись бегством, но упала и не смогла подняться самостоятельно.

Три пули поразили жертву: одна попала в область диафрагмы, задев спинной мозг, еще две пришлись в ноги. Также одна из пуль застряла в гробе с телом покойной.

В панике родные и прохожие бросились врассыпную. Когда стрельба стихла, несколько человек вернулись, чтобы оказать помощь раненой.

Мужчины попытались приподнять девушку. Однако, опасаясь усугубить травмы, оставили ее лежать на земле до приезда медиков.

Девушку срочно доставили в больницу, а затем перевели в региональный госпиталь.

Врачи констатировали, что пуля, прошедшая в непосредственной близости от позвоночника, вызвала серьезные неврологические нарушения. Пациентка испытывает трудности с речью и не может связно разговаривать.

Расследование и мотивы

Полиция быстро вышла на след нападавших. Один из подозреваемых был задержан, а брошенный мотоцикл нашли в лесополосе за городом.

Тем не менее причины жестокого нападения на девушку до сих пор остаются загадкой для следствия.

Задержанный, личность которого не разглашается, дает путанные и противоречивые показания, что только осложняет расследование. Второй участник преступления объявлен в розыск.

