Добровольцы из Москвы сшили и отправили в зону СВО подсумки для служебных собак

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Это специальные жилеты-аптечки, предназначенные для хранения медицинских препаратов.

Участники объединения «Молодогвардеец» добровольческой организации «Золотые руки ангела» отправили в зону специальной военной операции (СВО) 50 медицинских подсумков для служебных собак. Это первая партия амуниции, изготовленная активистами по прямым запросам кинологов. Все изделия успешно прошли испытания в кинологическом центре. Сейчас ребята приступили к разработке защитной обуви для животных.

Первыми приходят на помощь

В зоне СВО служат десятки собак, которые помогают бойцам выполнять различные задачи. Они нуждаются в экипировке, которая обеспечила бы дополнительную защиту и помогла действовать эффективнее.

«Молодогвардейцы» не просто усовершенствовали стандартную экипировку для животных. Они увеличили размеры амуниции, чтобы в нее можно было положить максимум необходимых препаратов и перевязочных материалов. Также выбрали более жесткую ткань и использовали специальную систему липучек, позволяющую доставать содержимое подсумков одной рукой, не совершая лишних движений.

«Сегодня собаки, как и в годы Великой Отечественной войны, выполняют на передовой самые разные задачи: минно-разыскные, разведывательные, санитарные. Армейский жилет-аптечка для собак-медиков состоит из двух подсумков. Собака способна пройти там, где человеку это сделать трудно», — рассказала руководитель кунцевского отделения «Молодогвардеец» Амира Магомедова.

Проверено специалистами

Для проведения испытаний опытных образцов активисты обратились в кинологический центр детского парка «Фили», которым руководит Алексей Ефремов — кинолог с 20-летним стажем. Он регулярно ездит в зону СВО.

Специалисты устроили тренировки для служебных собак, надев на них амуницию. Животные бегали, выполняли команды и демонстрировали свой основной навык: подползали к условному раненому и подставляли бок, позволяя взять из подсумка необходимое.

После испытаний первую партию медицинских подсумков отправили в Белгород, откуда они поступят на передовую. Активисты регулярно собирают обратную связь от кинологов, чтобы скорректировать свои изделия. Планируется, что после завершения работы над ними объемы партий увеличат.