Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
Больше всего дронов поразили над Крымом.
Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 83 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Над Республикой Крым сбили 56 БПЛА, над Воронежской областью и акваторией Азовского моря — по семь дронов. Еще пять беспилотников поразили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Курской области и два — над территорией Краснодарского края.
Также по одному БПЛА уничтожено над территорией Астраханской и Белгородской областей.
Ранее силы ПВО России сбили 76 украинских дронов в ночь на 5 марта.
Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент России Владимир Путин объявил в обращении к нации в конце февраля 2022 года. При этом боевики задействуют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.
