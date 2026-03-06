Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Больше всего дронов поразили над Крымом.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 83 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Над Республикой Крым сбили 56 БПЛА, над Воронежской областью и акваторией Азовского моря — по семь дронов. Еще пять беспилотников поразили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Курской области и два — над территорией Краснодарского края.

Также по одному БПЛА уничтожено над территорией Астраханской и Белгородской областей.

Ранее силы ПВО России сбили 76 украинских дронов в ночь на 5 марта.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент России Владимир Путин объявил в обращении к нации в конце февраля 2022 года. При этом боевики задействуют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

