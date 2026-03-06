Бритни Спирс задержана за нетрезвое вождение в Калифорнии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Faye Sadou/AdMedia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Реабилитацией займутся родные звезды.

В пространство публичных скандалов, похоже, возвращается Бритни Спирс. Минувшим вечером певицу задержали пьяной за рулем черного кабриолета в Калифорнии.

Адвокат сразу же назвал инцидент досадным и пообещал, что Бритни сделает новую попытку исправиться. Реабилитацией, по его словам, займутся родные звезды, и это, цитата, «может стать первым шагом к долгожданным переменам».

Но пока от певицы следует ждать скорее очередной танец с саблями.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.