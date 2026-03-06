«Досадный инцидент»: Бритни Спирс задержана за нетрезвое вождение — что ждёт певицу дальше?
Бритни Спирс задержана за нетрезвое вождение в Калифорнии
Фото, видео: www.globallookpress.com/Faye Sadou/AdMedia; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Реабилитацией займутся родные звезды.
В пространство публичных скандалов, похоже, возвращается Бритни Спирс. Минувшим вечером певицу задержали пьяной за рулем черного кабриолета в Калифорнии.
Адвокат сразу же назвал инцидент досадным и пообещал, что Бритни сделает новую попытку исправиться. Реабилитацией, по его словам, займутся родные звезды, и это, цитата, «может стать первым шагом к долгожданным переменам».
Но пока от певицы следует ждать скорее очередной танец с саблями.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.