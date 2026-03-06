«Я бы полетела на Марс»: Валентина Терешкова отмечает 89-летие

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

На орбиту Земли она попала, когда ей было всего 26.

Cвой день рождения сегодня отмечает первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ей исполняется 89 лет.

На орбиту Земли Терешкова попала, когда ей было всего 26. С тех пор у нее появилось второе имя — позывной Чайка, с которым она отправляла сигналы на Землю.

На корабле «Восток-6» летчица провела почти трое суток, облетев планету 48 раз. Валентина Владимировна до сих пор остается единственной женщиной в мире, совершившей одиночный космический полет. В ее честь названа малая планета 16-71 — Чайка.

«Счастлива, что мне — простой советской девушке — выпала честь совершить полет в космос. Жаль, что годы уходят. Но, не задумываясь, я бы полетела на Марс», — рассказывала космонавт.

