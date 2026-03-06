Блогер с миллионной аудиторией получил 4,5 года: за что осудили Арсена Маркаряна

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 112; 5-tv.ru

Он учил подписчиков «быть мужчинами».

Суд поставил точку в одном из самых громких и резонансных дел о реабилитации нацизма. На скамье подсудимых — Арсен Маркарян, блогер с миллионной аудиторией. Он учил подписчиков «быть мужчинами». А сам в прямом эфире желал бомбардировок Москве, глумился над героями войны и рассказывал о связях с несовершеннолетними. Приговор его бесславной карьере выслушал корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

За решеткой — Арсен Маркарян. Инфобизнесмен с миллионными оборотами окружен сотрудниками полиции. Смотрит в одну точку, не отрывая глаз. Создатель курса для настоящих мужчин явно чем-то недоволен. Возможно, доводами прокурора. Блогера обвиняют в реабилитации нацизма.

Маркарян прославился на всю страну через свой блог в соцсетях. Там он выкладывал ролики, в которых открыто и провокационно говорил о самых откровенных темах.

«Я в 19 году в эфире за какую-то глупость мог пообещать убить человека и закопать его на 70 метров», — рассказывал он.

Блогер начал стремительно набирать аудиторию. Громкие высказывания собирали миллионы просмотров.

«Многоженство не было придумано. Оно всегда существовало. Одноженство было придумано. Всю свою жизнь мужчина брал, что хочет», — пропагандировал блогер.

Армия поклонников Маркаряна пополнялась каждый день. Они провозгласили себя «офицерами». Блогера провозгласили верховным главнокомандующим. Фанаты скупали доступ к закрытому курсу. Доходы инфлюенсера выросли до 90 миллионов рублей в месяц. Помимо приватного обучения, блогер проводил прямые трансляции. Во время которых открыто признавался в связях с несовершеннолетними девочками.

«Вы представляете себе какое половое желание у 13-14 летней девочки? Вот я скажу честно, товарищ майор, не обессудь. Мне все равно. Я спал с 12-13 летними девчонками, будучи 18-19 летним. Не с теми, кто плоский, а с теми, кто сам хотел», — утверждал Маркарян.

Одного откровенного признания не хватило. Маркарян переключился на вопросы политики. Начал оскорблять россиян.

«Русские люди в большей степени животные, чем другие люди. Это и плюс, и минус. Правила не умеют соблюдать, сложные социальные структуры не умеют. Уважение к другим людям не умеют. И это все, это недоразвитость», — говорил он.

Затем блогер переключился на стражей порядка, участников СВО и героев Великой Отечественной войны. Маркарян в прямом эфире оскорбил героя Советского Союза Александра Матросова.

«Кто такой Матросов, который телом закрыл пулемет? Герой Советского Союза. А для меня он ***. Потому что он умер ни за что», — утверждал блогер.

На одной из прямых трансляции инфлюенсер заявил об одной мечте — бомбардировке Москвы.

«Одна вещь, которую я точно не могу понять, будет это или нет. Но я бы это хотел. Я склонен думать, что так будет. Я думаю, что будут бомбить Москву в итоге. Я искренне думаю, что Москву, Красную площадь будут бомбить», — утверждал он.

Предсказания инфлюенсера не сбылись. Настроение блогера ничуть не ухудшилось. В августе прошлого года Арсен Маркарян сиял улыбкой около собора Василия Блаженного.

«Да, вы не ослышались. Наше масштабное мероприятие на 5 тысяч отборных офицеров базы будет происходить здесь, в Москве», — мечтал мужчина.

Поклонники Маркаряна остались без представления. Блогер устроил его в городе Кубинка. Он пытался покинуть Россию и уехать в Белоруссию. Машину инфлюенсера задержали силовики. Его достали из багажника и доставили в отделение.

— Вы с подозрением согласны?

— Конечно нет.

Лидер мнений моментально превратился в объект насмешек. Главные фанаты начали отказываться от проповедей медиагуру. Арсен Маркарян всячески хотел избежать наказания. Иногда его доводы доходили до абсурда. Например, он пытался доказать судье, что не узнает самого себя на всех провокационных видеороликах. В итоге пришлось полностью признать вину. Ближайшие четыре с половиной года инфлюенсер проведет за решеткой.

