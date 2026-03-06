ФАС вынесла вердикт Telegram: реклама в мессенджере признана незаконной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Причина в том, что платформа относится к ресурсам с ограниченным доступом и считается нежелательной.

Работу Telegram снова ограничили. ФАС признала рекламу в этом мессенджере незаконной.

Причина, как отметили в службе, в том, что платформа относится к ресурсам с ограниченным доступом и считается нежелательной на территории России.

Таким образом, Телеграм вошел в черный список вместе с запрещенными в нашей стране Instagram* и WhatsApp*, а также Facebook и YouTube.

С 1 сентября 2025 года за размещение рекламы на таких платформах полагается штраф от двух с половиной тысяч до полумиллиона рублей.

* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.