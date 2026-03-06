«Это выглядело безумием»: Чепурченко о самом сумасшедшем поступке ради женщины

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Однажды знаменитость предложил любимой нечто невообразимое, а она сразу же согласилась.

Актер Вячеслав Чепурченко на многое готов пойти ради любимой женщины. Но самый его безумный поступок — предложить ей сделать детей. Об этом знаменитость рассказал сам в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Тюльпаны», дистрибьютором которого выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

«Мы оба сделали это безумие. И теперь у нас два безумия. Наших самых любимых: сын и дочь. Это счастье, что мы оба решились на этот шаг. Потому что изначально, конечно, это выглядело безумием», — сказал актер, отвечая на вопрос журналиста.

В 2019-м Вячеслав Чепурченко женился во второй раз на женщине по имени Екатерина. В тот же год у пары родилась дочь Ярослава. Через несколько лет в семье появился еще и сын. Мальчика назвали Тимофеем. Актер не раз признавался, что обожает свою семью и дом для него — самое комфортное место на Земле.

