Семь сотрудников Ощадбанка с ценностями пропали в Будапеште

МИД Украины назвал произошедшее «государственным терроризмом».

«Ощадбанк» сообщил о задержании двух своих инкассаторских автомобилей и семи сотрудников при перевозке валюты и банковских металлов. Власти Украины назвали произошедшее «государственным терроризмом» и потребовали немедленного освобождения граждан. Об этом сообщают украинские СМИ.

5 марта 2026 года при выполнении регулярной перевозки ценностей между финансовыми учреждениями были задержаны два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка». Вместе с транспортом пропали семь сотрудников бригады инкассации — их местонахождение на текущий момент остается неизвестным.

По сообщениям СМИ, в автомобилях находилось 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Утверждается, что груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и европейским таможенным процедурам. Перевозка осуществлялась в рамках действующего соглашения между банками.

По данным GPS‑сигнала, задержанные инкассаторские машины расположены в центре Будапешта. Эту информацию подтвердили в посольстве Украины в Венгрии и МИД Украины.

Ранее глава киевского режима пригрозил дать номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям ВСУ, если тот продолжит блокировать кредит Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро.

