Выше обычного: геомагнитный прогноз на 6 марта

Чего ждать метеозависимым перед праздниками?

Магнитное поле Земли в пятницу, 6 марта, будет заметно колебаться. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По словам специалистов, в этот день вероятность появления магнитных бурь выше обычного — 51%. Планетарный индекс Kp будет колебаться в пределах 4-4,8 по девятибалльной шкале.

При этом индекс Ap достигнет отметки восемь, а индекс солнечного радиоизлучения F10.7 будет находиться в районе значения 158. Это, как отмечают ученые, говорит о повышенной солнечной активности.

Из этого следует следующее: 6 марта будет чувствоваться тяжелее стандартного. А все из-за того, что в этот день магнитное поле окажется немного раскаченным.

Ранее сообщалось, что солнечная активность упала до рекордно низких значений. В результате на звезде даже исчезли характерные черные пятна. Ученые назвали происходящее глубоким кризисом. По их словам, если дальше так продолжится, то через несколько десятков лет на Земле может наступить еще один ледниковый период.

