«Мста-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы поразили цель на расстоянии более 15 км.

Расчеты 152-мм гаубицы «Мста-Б» 80-го гвардейского танкового полка группировки войск «Центр» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Днепропетровском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы, используя данные от подразделения беспилотных систем, поразили цель на расстоянии более 15 км. Это ежедневная задача артиллерии группировки «Центр» по поддержке штурмовых подразделений и созданию условий для продвижения в глубину обороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

