Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: девять человек пострадали при атаке ВСУ

Фото: MAX/РаZVожаев/razvozhaev

Среди пострадавших есть дети.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Севастополь, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — написал в своем канале в MAX Михаил Развожаев, уточнив, что это произошло на улице Ефремова.

По его словам, за медицинской помощью уже обратилось девять человек, трое из которых — дети. Шесть пострадавших, включая несовершеннолетних, были доставлены в больницы. У них, как пояснил губернатор, резаные раны. У троих пострадавших незначительные травмы — они от госпитализации отказались.

Михаил Развожаев добавил, что оперативные службы работают на месте ЧП. К ликвидации последствий в пострадавших домах специалисты приступят рано утром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области в результате атаки боевиков киевского режима пострадали три человека. Это произошло прошлой ночью, 5 марта. Противник тогда тоже с помощью дронов атаковал гражданские объекты.

