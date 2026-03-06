Павла Дурова заблокировали в TikTok

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Причина произошедшего неизвестна. Однако до этого бизнесмен критиковал эту площадку.

Аккаунт бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова был заблокирован в TikTok. Об этом говорится в посте издания «Код Дурова».

«Аккаунт Павла Дурова в TikTok был заблокирован — он насчитывал более 156 тысяч подписчиков», — сказано в публикации.

С чем связано такое решение — не уточняется. Сам Павел Дуров пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Бизнесмен создал аккаунт в TikTok всего пару месяцев назад, в январе 2026 года. Однако до этого он не раз негативно высказывался в сторону этого приложения. Главная причина такого отношения — вертикальные видео. Дурову, они, мягко говоря, не нравились. Также у миллиардера был ряд претензий к контенту, который якобы «разрушает мозг» всем пользователям TikTok.

Павел Дуров часто негативно высказывается в адрес своих конкурентов. Ранее сообщалось, что основатель Telegram обрушился с критикой на WhatsApp*. Этот мессенджер бизнесмен обвинял в ненадежности. По его словам, нужно быть безмозглым, чтобы в 2026 году продолжать пользоваться WhatsApp.

*WhatsApp — принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.