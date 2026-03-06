От связистов и медиков до артистов: Владимир Путин поздравил героинь СВО с 8 Марта

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Встреча президента с выдающимися представительницами прекрасного пола уже стала традицией.

Приближают победу и представительницы прекрасного пола. Участниц СВО и всех женщин России с предстоящим 8 Марта поздравил Владимир Путин. В Кремле он встретился с теми, кто вносит неоценимый вклад в развитие нашей страны. Цветы из рук президента получили военные связисты, медики, волонтеры. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов продолжит.

Конструкторы, инженеры, представительницы творческой интеллигенции, военнослужащие, добровольцы, врачи, медсестры и военкоры. Казалось бы, где могли женщины столь разных профессий вот так собраться за одним столом?

Встреча Владимира Путина с выдающимися представительницами прекрасного пола уже стала традицией. Перед Международным женским днем в их честь не только поздравления, но и возможность лично поговорить с главной государства. Вопросы самые разные: от бытовых до предложений государственной важности.

Но начал эту встречу российский лидер, разумеется, с приятных слов. Хотя какие еще можно сказать слова нашим любимым дамам. Да еще таким, которые служат стране совершенно на разных фронтах.

«Конечно, на женщине очень много всяких обязанностей — здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной. И в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. О детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети», — заметил президент России Владимир Путин.

Подполковник Ирина Годунова — связист, служит в ВКС, командир батальона. В ее подчинении не только женщины, но и мужчины. Владимира Путина уверяет — общий язык находят. Главу государства интересует: а как сейчас со связью в зоне СВО?

— Специальная связь организована, проблем нет.

— Но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольно, представляют опасность для личного состава?

— Конечно, представляют опасность, да.

— То есть использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляют опасность для личного состава, да?

— Да.

— Ясно. Специальные виды связи Минобороны они работают?

— Да, они работают четко. В налаженном режиме.

— Хорошо, спасибо.

Важный вопрос — медицина для бойцов в зоне СВО и ветеранов. Владимир Путин буквально засыпал вопросами об этом капитана медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода. Юлия Муллагалиева делится: что касается передовой, то врачи там работают не покладая рук.

— Отказов нет, но, возможно, бывает иногда юридические какие-то рамки. Вот мы встречаемся с приказами Министерства здравоохранения, и, допустим, какой-то там объем помощи… Все равно находят всегда возможность оказать в полном объеме медицинскую помощь. Но тем не менее иногда все-таки необходимо проработать именно законодательную часть.

— Хорошо, мы посмотрим на нормативную базу еще раз. Спасибо большое.

Это тот случай, когда женщин можно поздравлять не только с женским днем, но и с Днем защитника Отечества. Старшая операционная медсестра военно-полевого хирургического госпиталя Елена Дамдинжапова приехала в Кремль из Курской области. Для нее каждый рабочий день — это испытание. И от нее часто зависит жизнь наших бойцов. Ну чем не герой нашего времени? Или даже ангел-хранитель российских ребят.

«Я думаю, что мужчинам, конечно, сложно без женщины. Все-таки женщина, она создает уют, порядок. Ну, конечно, к женщинам относятся все в нашем батальоне мужчины уважительно», — рассказывает она.

Но на встрече с президентом не только участницы СВО. Режиссеры, актрисы, вокалистки ансамблей. Они на своих местах любят страну и являются ее гордостью, прославляют, выступают перед нашими бойцами, дарят радость. И это тоже важная. Хоть и не легкая работа.

