Ракетный шторм, французские истребители и разрушения: что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Эскалация в регионе только набирает обороты.

Вражескими объектами для Тегерана являются американские военные базы, в том числе и в Бахрейне, куда сегодня летели иранские ракеты. А прямо в эти минуты системы ПВО вновь работают в Дубае. Там сейчас находится корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, он расскажет о ситуации в регионе.

Запись, сделанная очевидцами в столице Эмиратов — Абу-Даби — на фоне небоскребов ПВО перехватывает угрозу. По сообщениям СМИ, целью был штаб американских военных. Сейчас на улицах Дубая тихо — ни сирен, ни звуков работы ПВО. Некоторое время назад в соцсетях Минобороны Эмиратов пояснили, что отражали атаку со стороны Ирана — это был перехват системой ПВО ракет и беспилотников.

Пассажирским лайнерам пришлось кружить в небе в режиме ожидания, а на мобильные телефоны пришли сообщения о потенциальной ракетной опасности.

Небо над Персидским заливом контролируют французские истребители «Рафаль». Париж срочно перебрасывает в Эмираты еще шесть самолетов для защиты неба.

Тегеран ежедневно наносит удары по странам Ближнего Востока. Бьет точечно. Густой столб дыма над американской базой в столице Бахрейна — Манаме.

А это уже кадры ударов по самому Ирану. В местной мечети обсуждают организацию похорон Али Хаменеи. Свет гаснет мгновенно, взрыв в соседнем здании сотрясает стены храма. В панике люди покидают помещение.

Под огнем в Тегеране гражданские сооружения — крытый спортзал на 12 тысяч мест, расположенный на территории крупнейшего комплекса Ирана «Азади», превратился в руины.

Дотла сгорели боевые самолеты на одном из аэродромов исламской республики. Кадры уничтожения иранской авиации опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США.

Эскалация только набирает обороты. Страны готовятся этой ночью отражать удары, а Тегеран готовится к новой волне атак, цели остаются прежними — военные объекты США и Израиля.

