От массовки в кино до любимца публики: тернистый путь Сергея Бурунова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Через какие сложности прошел актер, чтобы добиться успеха?

Сергей Бурунов стал настоящим любимцем публики, однако мало кто догадывается о том, что скрывается за комичным образом актера. Сайт 5-tv.ru в 49-й день рождения артиста рассказывает сокровенные подробности его жизни.

Детство и первые роли

Бурунов вырос в простой семье, никак не связанной с актерством. Мама Татьяна Викторовна работала медсестрой, а папа Александр Анатольевич — электротехником. Более того, Сергей даже не собирался идти в кино. Он с детства влюбился в небо и хотел стать летчиком. Он даже поступил в Качинское высшее военное авиационное училище имени Мясникова после школы. Однако уже на третьем курсе будущий актер бросил вуз, осознав, что жизнь по уставу ему не подходит. После чего принял решение идти в эстрадно-цирковое училище.

Однако и здесь Бурунов не продержался до конца. Уже через год он пошел поступать в Щукинское училище. Отец помог оплатить обучение своему сыну, поэтому Сергею все-таки удалось стать студентом легендарного вуза. Он получил диплом, но позже почувствовал себя никому не нужным.

От эпизодических сцен до любимца публики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Актер признавался, что ему было стыдно за те роли, которые он играл первое время в театре. Однако и зрители не могли запомнить актера по мимолетным появлениям на сцене.

«До сих пор помню образ в спектакле „Малыш и Карлсон“. В нем я с наклеенными ушами играл некоего Пеле — друга сестры Малыша. Для мозга и сознания это бесследно не прошло, они немного повредились. Это было связано с теми эмоциями, которые я переживал, играя. Были и хорошие роли, конечно, но их было очень мало. К четвертому сезону я понял, что мне конец», — признавался Бурунов.

Долгое время в кино Бурунову также доставались лишь эпизодические роли. Поэтому, чтобы заработать на жизнь, актер стал озвучивать фильмы. Первой такой работой Сергея стала комедия «Как отделаться от парня за 10 дней?», где он озвучил героя Мэттью Макконахи. Дальше его ждал большой успех на этом поприще: Бурунов стал «голосом» ТРК «Мир», Леонардо ДиКаприо и даже Джонни Деппа. Более того, многие зрители уверены, что именно благодаря голосу Сергея им нравились фильмы с ДиКаприо. Дело в том, что Бурунову отлично удается передавать весь спектр эмоций через звучание. Кроме того, его голос имеет недюжинное обаяние.

Однако совсем скоро Бурунов окончательно станет любимцем публики, когда его пригласят в проект пародий «Большая разница» в 2007 году. Передача пользовалась огромной популярностью, поэтому создатели проекта решили как можно чаще снимать новые выпуски, что сделало условия работы невыносимыми. Актеры спали всего по четыре часа в день.

Личная трагедия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В 2010 году у актера случилась трагедия в семье — он потерял любимую маму. Сергей очень тяжело переживал ее уход. Артист признается, что работа тогда спасла его, потому что он мог ненадолго отвлечься днем и лишь вечером прийти домой, напиться и выть от боли.

«Все началось из-за ее желчнокаменной болезни. Воспаление маме сняли и порекомендовали удалить желчный, потому что там мешок камней. Но ни я, ни отец не смогли заставить маму сделать операцию. Эти советские люди такие упрямые. А второй рецидив был уже фатальным. Начался рак поджелудочной железы, а это приговор. Мама все про себя понимала», — рассказывал Бурунов.

После того как мамы в 2010 году не стало, партнер Ирины Пеговой по фильму «Родные» обратился за помощью к психологу. Бурунов винил себя в том, что не смог ее спасти. Специалисты диагностировали у него затяжную посттравматическую депрессию. Чтобы пережить смерть близкого человека, артист окунулся в работу.

«Был момент, когда хотелось сказать: „Да пошло оно все.“. Страшные были отчаяния. Мать у меня на тот момент умерла, с отцом сложные отношения, с братом тоже. Был близкий человек, конечно, рядом, мы были в отношениях. Но все же выхода этому не было. Были и нервные срывы, и все это доставалось близким. Были и периоды злоупотребления алкоголем. То количество отчаяния и той боли, которая копилась, это было невыносимо», — подчеркивал актер.

До сих пор не считает себя звездой

Однако именно в этот момент карьера Бурунова начала набирать обороты. Его стали активнее приглашать на роли в кино. Так, Сергей сыграл майора ФМС в «Кухне», затем появился в «Выпускном», а потом и в ремейке «Кавказской пленницы». При этом за Сергеем уже закрепилось амплуа весельчака. Огромную известность же актеру принес сериал «Полицейский с Рублевки».

Теперь уже актера приглашают почти везде. Сергей успел сыграть владельца салона в сериале «Ивановы-Ивановы», Водяного в «Последнем богатыре», мужа Милы в «Содержанках», а также гендиректора телеканала в «Мылодраме». Кроме того, из последних проектов Сергея можно выделить «Пару из будущего» и «Слово пацана».

Сам Бурунов характеризует себя как простого и скромного человека без особых замашек и пожеланий в райдере. Более того, он даже не ощущает себя звездой, хотя пора бы уже.

Больше не «вечный холостяк»

«Долгое время я был один: много страхов, ресурса не было в том состоянии физическом и моральном, в котором я находился. Кому я нужен в совершенно разряженном [состоянии]. У тебя батарейка разряжена, [живешь] с потухшим глазом», — признавался он.

Недавно актер стал гостем шоу Павла Воли, где рассказал о своей новой возлюбленной Екатерине Леви и причинах своего преображения. В 2024 году он впервые появился с ней на публике, что стало неожиданностью для поклонников. Сергей выглядел похудевшим и посвежевшим.

Он объяснил потерю 14 кг режимом, диетой, спортом и отношениями. Екатерина моложе его на 12 лет, ей 36 лет, и их отношения длятся почти два года. У обоих в марте дни рождения, что делает этот месяц особенным. Екатерина Леви — дочь видного пермского бизнесмена и политика. Она переехала в Москву, где открыла химчистку и приобрела коттедж в элитном поселке.

Сергей Бурунов ценит Екатерину за искренность и принятие его недостатков. Он не торопится с браком, считая важным качество отношений, а не формальное закрепление союза.

«Главные роли, которые я еще не сыграл, — это мужа и отца. Посмотрим, не будем загадывать», — говорит артист

