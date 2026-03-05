Татьяна Голикова и «Народный фронт» передали технику женщинам-военным

Фото, видео: НАРОДНЫЙ ФРОНТ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заместитель председателя правительства отметила, что власти постоянно думают о том, как помочь бойцам в зоне СВО.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова совместно с «Народным фронтом» в преддверии 8 марта передала женщинам-военным противоосколочные костюмы, квадроциклы и мотоциклы. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

«Мы видим всегда бойцов, общаемся с ними, пытаемся понять, чем мы можем еще помочь, но вот как-то женская их часть, она остается за кадром. <…> Это невероятная работа и невероятный труд, и труд, который может быть сделан только настоящими людьми, настоящими женщинами с большим сердцем», — отметила Голикова.

Также волонтерам из Народных полков были вручили сертификаты на приобретение тканей, швейных машин, термопрессов, медицинских материалов и оборудования для 3D-печати. Эти ресурсы позволят им создавать маскировочные сети, реторт-пакеты с продуктами питания и другие необходимые изделия для военнослужащих.

«У нас была возможность не только поздравить наших чудесных женщин с Татьяной Алексеевной, но и выдать им сертификаты, которые позволят им дальше работать и закупать изделия, которые им по профилю», — отметил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, пожелав им счастья, здоровья и производственных успехов. Глава государства подчеркнул, что в России традиционно сложилось особое, теплое и искреннее отношение к этому дню.

Отдельно Путин обратился к женщинам — участницам специальной военной операции, которые находятся на разных участках фронта: во фронтовых госпиталях и на передовой, с честью выполняя боевые задачи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.