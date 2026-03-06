Кексики с сюрпризом, антибиотики и миллионы: новая роль Ани Семенович

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Певица рассказала, что для кадра испекли около ста десертов, но она не попробовала ни одного.

Напилась антибиотиков, чтобы не заразить всех вас! Об этом призналась Анна Семенович в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках своего клипа «Если станет грустно»!

Мечтать о том, чтобы стать преуспевающей и в бизнесе, и в творчестве леди — совсем не вредно. Певица и телеведущая Анна Семенович с грустью откровенничает о своей занятости и жалуется, что с таким загруженным графиком не то, что бизнес, но и наличие собаки дома невозможно. Мол, остается только фантазировать на эту тему.

«Мне некогда вообще спать. У меня итак такой график. Еще если открывать какой-то бизнес, то это вообще будет просто катастрофа», — призналась звезда.

Но, как истинная артистка, Семенович реализовала желание в клипе на песню «Если станет грустно». По сюжету она продает в кондитерской «Счастье» необычные сладости. Певица подметила, что в современном мире люди совсем разучились радоваться и получать дофамин. По ее словам, у зумеров, которые все внимание направляют в гаджеты, тренд на то, чтобы проживать свою жизнь, совсем угас. Поэтому пирожные в кондитерской Ани — с изюминкой, это не просто вкусные лакомства — они будут вселять в людей дофамин и позитив.

«Цель клипа такова — поднять людям настроение. Вот они приходят грустные утром, а я их радую… То есть они заходят в мою кофейню, которая называется „Счастье“, и я им там даю волшебный кофе, волшебные пирожные, а они заражаются и идут счастливые дальше по жизни…» — поделилась певица.

Сама же Семенович сладкое не ест. По ее словам, это вовсе не слабое место. Но все же есть один продукт, от которого у певицы безжалостно срывает крышу…

«Вот если у меня дома есть соленые огурцы — хана! Если я начинаю есть банку, я просто не могу остановиться…» — разоткровенничалась Семенович.

После таких соленых подробностей никто не поленился отметить потрясающий внешний вид звезды, но были и те, кто намекнул на отеки. Мол, солененького таки переела…

Анна Семенович вовсе не обиделась на такое замечание, а выдала еще большие откровения, которые застали стоящих журналистов врасплох.

«Вы знаете, я с температурой страшной. Нет, не заразная — напилась антибиотиков. Снимаюсь, потому что невозможно это все отменить. Знаете, какое клип дорогое удовольствие? Речь не о ста тысячах рублей…» — говорит певица.

Трудоголизм Семенович обосновывает еще своим призванием — артист. Просто нет возможности отказаться транслировать людям радость, ведь они не виноваты в случившемся ОРВИ… Но и миллионные суммы, как признается светская дива, тоже дергают за душу. В общем, жаль терять и шестизначные суммы, и команду, и классный результат!

Все подробности о сюжете можно узнать уже в получившейся версии. Обещают, что если станет грустно, то песня и клип с соответствующим названием помогут разбавить депрессивную обстановку. Но нас ждут зумеры, собаки, пенсионеры и много-много сладкого. Ну и, конечно, — неотразимая любимка Аня Семенович.

