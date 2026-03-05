Путин поручил разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО

Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; 5-tv.ru

Президент акцентировал внимание на нагрузках и рисках для репродуктивной системы военнослужащих.

Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, направленных на сохранение репродуктивного здоровья участников специальной военной операции (СВО). Об этом глава государства заявил на приеме в Кремле в честь Международного женского дня.

Российский лидер отметил, что военнослужащие выполняют задачи в крайне тяжелых условиях, которые оказывают значительную нагрузку на организм и могут отрицательно сказываться на репродуктивной системе.

«Там они спят на земле и так далее. Это тяжелая работа, кроме всего прочего, кроме того, что это опасно для жизни и здоровья, это тяжелая работа. Поэтому это очень важный вопрос», — подчеркнул Путин.

Президент таким образом ответил на обращение военного хирурга Юлии Муллагалиевой, которая обозначила проблему сохранения здоровья личного состава в условиях спецоперации.

По словам Путина, меры согласуют с Минздравом.

