Навыки деревенского парня: турист украл фламинго из отеля ради пыток

Mirror: турист украл фламинго из отеля в Лас-Вегасе ради пыток

Фото: 5-tv.ru

Пострадали еще несколько птиц.

В Лас-Вегасе сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в жестоком обращении с птицей. Он украл фламинго в знаменитом отеле-казино, а затем пытал его. Об этом сообщила газета Mirror.

По данным правоохранительных органов, 33-летний гражданин Канады проник в вольер с животными около пяти часов утра.

На записях камер наружного наблюдения видно, как злоумышленник поймал чилийского фламинго по кличке Пичи. Он завернул его в рубашку и унес в свой номер.

В процессе похищения пострадали еще несколько птиц, которых мужчина придавливал к земле, не давая им возможности убежать.

Следствие обнаружило в смартфоне задержанного шокирующие кадры. На видео мужчина смеялся и заявлял о намерении забрать фламинго домой.

Сообщается, что канадец подвергал пернатое существо пыткам. Он хватал птицу за шею и ноги, душил и несколько раз с силой бросал на пол.

Сам обвиняемый попытался оправдаться тем, что якобы заметил у фламинго вывихнутое крыло и хотел «вправить» его на место, используя свои навыки «деревенского парня».

Однако ветеринарный осмотр показал серьезные травмы: крыло было практически вырвано из тела, из-за чего Пичи потребовалось наложить швы.

Представители компании, владеющей отелем, назвали случившееся глубоко прискорбным инцидентом. В настоящее время Пичи и другие пострадавшие птицы находятся под наблюдением специалистов, которые надеются на их полное восстановление.

Канадцу предъявили обвинения по четырем пунктам, связанным с умышленным истязанием животных, находящихся под федеральной защитой.

Судебное заседание назначили на 9 марта, а до этого момента мужчине запрещено посещать центральный бульвар Лас-Вегас-Стрип. Его отпустили под залог в 12 тысяч долларов.

