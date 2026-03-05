Любовь Успенская назвала покойную няню дочери достойным человеком

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Ранее представители артистки сообщили, что Вера Корсакова умерла. Она была первой наставницей Татьяны Плаксиной и домработницей певицы.

Первая няня дочери Любови Успенской Вера Корсакова проводила большое количество времени с наследницей артистки и многому ее научила. Об этом артистка, приехавшая проводить Корсакову в последний путь, рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Она была первой няней у Тани (Татьяна Плаксина — дочь певицы), когда мы переехали в Москву. Ее дочка мне ее посоветовала, она жила в Чикаго, Юля, и она мне посоветовала, потому что я никого не знала <…> Оказалась очень достойным человеком. Она очень многое Танечке дала в смысле образования <…> Она много ей читала, Таня много с ней общалась», — рассказала Успенская.

Также певица призналась, что ей тяжело приходить на панихиды, поскольку чувствует себя на них некомфортно. Однако она не могла не приехать попрощаться с Верой Корсаковой, которая многие годы была частью ее семьи и продолжала поддерживать общение с Успенской даже после того, как перестала быть няней Татьяны Плаксиной.

Ранее Успеснкая рассказала корресплонденту 5-tv.ru, что Вера Корсакова сыграла роль мамы артистки в клипе на песню «Пропадаю я».

