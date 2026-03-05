Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова

Жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова Мария умерла в 44 года

Женщина страдала от почечной недостаточности.

Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Мария Аморалова. Ей было 44 года. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника 5-tv.ru, Мария скончалась 1 марта. Женщина страдала от почечной недостаточности. На днях ее состояние ухудшилось, Сергей Аморалов сам привез супругу в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Сергей и Мария познакомились в 2004 году, а в 2008 поженились. Мария тогда работала моделью.

Поп-группу «Отпетые мошенники» основали в Санкт-Петербурге. За годы творчества коллектив записал семь альбомов. Аморалов выступал в группе с самого основания в 1996 году.

«Отпетые мошенники» выигрывали многочисленные музыкальные премии, среди которых «Золотой грамофон», «Премия МУЗ-ТВ» и «Песня года».

