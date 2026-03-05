Естественна красота: почему женщины начали массово отказываться от косметики

Фото: 5-tv.ru

Современные стандарты привлекательности претерпевают серьезные изменения.

Большая часть современных женщин теперь чувствует себя достаточно уверенно, чтобы появляться в обществе без макияжа. Об этом написало издание Mirror со ссылкой на масштабное исследование, в котором приняли участие пять тысяч респонденток.

Согласно полученным данным, три четверти опрошенных дам больше не испытывают дискомфорта, выходя на улицу с «голым» лицом.

Особенно заметен этот тренд среди молодежи. По данным, 65% представительниц поколения зумеров и 52% миллениалов заявили, что стали гораздо больше довольны своей внешностью, чем пять лет назад.

Отмечается, что две трети женщин связывают рост самооценки именно с качественным ежедневным уходом за кожей. Он заменяет им использование тональных средств и пудры.

Раньше ситуация была иной: 66% участниц признались, что проблемы с кожей негативно сказывались на их личной жизни и социализации. Около 19% женщин намеренно избегали скопления людей, а 22% и вовсе предпочитали не выходить из дома, если состояние их лица казалось им несовершенным.

«Наша уверенность в состоянии кожи сильно влияет на общее самочувствие. Когда мы довольны своим отражением, это дает нам силы быть более активными и вовлеченными в повседневную жизнь», — отметила амбассадор одного из косметических брендов, Сара Карр.

По словам специалиста, сейчас наблюдается явный переход к принятию естественного облика. Инвестиции в уходовую косметику стали формой заботы о себе, помогающей женщинам поддерживать благополучие.

Отмечается, что 70% женщин предпочитают простые и последовательные ритуалы красоты, ограничиваясь в среднем тремя продуктами.

При выборе косметики ключевым фактором остается цена (48%), а также наличие натуральных ингредиентов (41%) и качество сырья (30%).

Несмотря на это, 78% опрошенных жалуются на избыточное количество новинок на рынке, в которых трудно ориентироваться. Согласно данным, 41% покупательниц до сих пор не до конца понимают назначение различных активных компонентов в составе косметики.

Тем не менее 63% респонденток подчеркнули, что хорошая кожа способна полностью изменить их настроение и продуктивность в лучшую сторону.

