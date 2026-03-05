«Опасно для жизни»: Путин об условиях, в которых находятся бойцы СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Военные жертвуют многим ради защиты Родины.

Условия жизни, в которых находятся бойцы специальной военной операции (СВО), очень суровы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с женщинами-представительницами разных профессий.

«Условия, в которых ребята воюют, несут службу, — они очень суровые, это понятно. Преодоление водных преград, там они спят на земле и так далее. <…> Это опасно для жизни и здоровья», — указал российский лидер.

Ранее сообщалось о том, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Яровая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 410 БПЛА самолетного типа ВСУ.

Также силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Потери противника в зоне СВО за сутки составили порядка 1 215 боевиков.

