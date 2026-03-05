Пенсионерка лишилась 14 золотых слитков из-за мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com/©SuperStock; 5-tv.ru

Ущерб составил не менее семи миллионов рублей.

Московская пенсионерка лишилась 14 слитков золота после одного звонка.

Аферисты связались с 80-летней женщиной и убедили, что ее сбережения в опасности. Для их сохранности надо купить драгоценный металл и передать курьеру. Жертва никакого подвоха не заметила и выполнила все требования.

Полицейские узнали про сделку и поймали посыльного. Тот признался — пошел на преступление, потому что кураторы обещали щедро заплатить. Теперь же он фигурант уголовного дела.

Мошенников, которые получили слитки, до сих пор ищут. Ущерб оценили как минимум в семь миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-жена футболиста Павла Погребняка, модель Мария Погребняк, столкнулась с попыткой мошенничества с использованием автоподставы. Инцидент произошел во дворе, когда женщина парковалась: неизвестный мужчина бросился под колеса, инсценировав наезд.

По словам Марии, она начала сдавать назад, когда появился мужчина, бросил в сторону машины зажигалку и стал кричать, требуя вызвать скорую.

