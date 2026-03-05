Злоупотребления и барьеры: какие риски влечет ГОСТ на маникюр в России

Фото: www.globallookpress.com/ Shatokhina Natalia

Новый стандарт может повлечь за собой положительные и отрицательные последствия.

Госстандарт (ГОСТ) на маникюр и педикюр может как положительно повлиять на работу салонов красоты, так и привести к негативным последствиям, рассказала президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова в беседе с URA.RU.

По ее словам, несмотря на рекомендательный статус, он может стать основанием для клиентов и проверяющих органов в спорных ситуациях. Это может касаться, например, времени выполнения маникюра, если его выполнение отличается от указанного в технологических картах стандарта.

«Это может создавать давление на мастеров и салоны. Потому что на практике длительность процедуры зависит от состояния ногтей, от того, как человек ухаживает за ними. Если клиент каждую неделю ходит на маникюр, мастер может оказать услугу и за 20 минут. А если руки после дачно-огородного сезона, то и двух часов может не хватить на приведение в порядок», — отметила эксперт.

Она заявила, что важно не допустить злоупотребления стандартом — ни со стороны контролирующих органов, ни со стороны клиентов. При этом Садыкова допустила увеличение «потребительского экстремизма», когда некоторые посетители могут начать требования компенсаций, ссылаясь на его положения.

Эксперт также подчеркнула, что ГОСТ предусматривает курс на 240 часов, что может усложнить уход в профессию. Большинство действующих мастеров обучались всего 40 часов, чего, по ее словам, было достаточно для работы.

«Если контролирующие органы вдруг начнут проверять соблюдение новой нормы, на этом, в итоге, либо наживутся образовательные учреждения, которые выдают псевдо-дипломы, либо это ляжет на бизнес, который будет дополнительно обучать своих мастеров до соответствия ГОСТу», — сказала Садыкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России утвердили ГОСТ для маникюра и педикюра. Стандарт устанавливает общие требования к процедурам и прописывает все этапы их выполнения.

