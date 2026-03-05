«Завидный холостяк»: с кем встречается Эмма Уотсон

Фото: © Getty Images/Gilbert Flores / Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса будто притягивает к себе богатых мужчин.

Звезда «Гарри Поттера! Эмма Уотсон подтвердила наличие романтических отношений с предпринимателем Гонсало Хевиа Байересом во время совместного отпуска в Мексике. Об этом сообщила Daily Mail.

Папарацци запечатлели 35-летнюю актрису и бизнесмена за страстными поцелуями в аэропорту Мехико, а позже пару видели на элитном курорте Пунта-Мита.

Несмотря на то, что в прошлом году знаменитости приписывали связь с специалистом по литературе Кираном Брауном, теперь очевидно, что ее сердце несвободно.

Гонсало — наследник одной из богатейших династий Мексики, чье состояние оценивается в миллиарды долларов.

Инсайдеры издания утверждают, что отношения пары вышли на серьезный уровень.

«Гонсало, которого считают одним из самых завидных холостяков Мексики, глубоко увлечен и уже познакомил Эмму со своими родителями», — поделился источник.

Семья Байерес занимает третье место в списке богатейших кланов своей страны, владея конгломератом Grupo BAL и крупнейшими горнодобывающими предприятиями.

Сам Гонсало сейчас занимает пост генерального директора инвестиционной компании HBeyond в Нью-Йорке. Ранее он встречался с певицей Белиндой Перегрин, но их союз распался в 2024 году.

Отмечается, что сама Эмма Уотсон всегда крайне осторожно относилась к теме брака и публичности. Ранее в подкасте Джея Шетти она признавалась, что испытывает давление из-за общественных ожиданий.

«Я так счастлива, что еще не разведена. Это звучит негативно, но я верю, что брак — это чудо, к которому нужно быть готовым», — заявляла актриса.

До встречи с Байересом Уотсон связывали длительные отношения с Брэндоном Грином, сыном скандального магната Филипа Грина, а также романы с несколькими технологическими миллионерами.

Сейчас актриса совмещает личную жизнь с обучением в Оксфорде, где получает степень магистра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.