Экс-главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге приговорили к 22 годам

Фото: Telegram/Суды Свердловской области/ekboblsud

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уголовное дело рассматривали присяжные.

Кировский суд Екатеринбурга приговорил представителей азербайджанской диаспоры к длительным срокам. Экс-главе организации Шахину Шыхлински дали 22 года лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год 10 месяцев. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru со из зала суда.

Новость дополняется...

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.