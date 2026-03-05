Экс-главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге приговорили к 22 годам
Фото: Telegram/Суды Свердловской области/ekboblsud
Уголовное дело рассматривали присяжные.
Кировский суд Екатеринбурга приговорил представителей азербайджанской диаспоры к длительным срокам. Экс-главе организации Шахину Шыхлински дали 22 года лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год 10 месяцев. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru со из зала суда.
Новость дополняется...
