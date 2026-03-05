СК возбудил уголовное дело против экс-замминистра обороны Цаликова
новость
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ему предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, растрате, легализации преступных доходов и получении взяток.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Об этом 5 марта сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова», — говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере MAX.
По версии следствия, в период с 2017 по 2024 год Цаликов организовал преступное сообщество, участники которого занимались хищением бюджетных средств, легализацией незаконно полученных доходов и получением взяток.
Бывшему замминистра предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, растрате, легализации преступных доходов и получении взяток.
В СК уточнили, что Цаликов задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года освободил Цаликова от должности первого замминистра обороны. На его место тогда назначили Леонида Горнина, который ранее занимал пост первого замминистра финансов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.