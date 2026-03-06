Не спешить с выводами и заметить знаки: таро-прогноз на неделю со 9 по 15 марта

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Дарина Святозарова делится энергией карт и помогает понять, куда направить силы в ближайшие дни.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Дарина Святозарова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз на неделю со 9 по 15 марта.

Общая энергия недели (Карта Таро — Повешенный)

Фото: 5-tv.ru

Неделя может показаться странной и немного «подвисшей». Повешенный — карта паузы и переосмысления, когда привычные методы вдруг перестают работать. Это не время резких рывков — скорее период, когда жизнь предлагает посмотреть на ситуацию под другим углом.

Некоторые планы могут замедлиться или неожиданно измениться. Однако в этом есть смысл: именно задержки способны показать новые возможности, которые раньше оставались незамеченными.

Главное — не воспринимать паузу как поражение. Иногда временная остановка — это способ набраться сил и увидеть более точное направление.

Здоровье (Карта Таро — Двойка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Организм на этой неделе может требовать баланса. Двойка Пентаклей говорит о колебаниях энергии: в один день вы будете чувствовать прилив сил, а в другой — желание просто отдохнуть.

Важно научиться распределять нагрузку. Переработки, хаотичный режим и постоянная спешка способны быстро выбить из колеи. Постарайтесь чередовать активность и отдых.

Также карта намекает на пользу умеренной физической активности. Небольшие, но регулярные нагрузки помогут стабилизировать состояние и вернуть ощущение контроля над телом.

Финансы (Карта Таро — Пятерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

В финансовых вопросах может появиться элемент соперничества. Пятерка Жезлов часто указывает на конкуренцию, обсуждения, споры или борьбу за ресурсы.

Возможны ситуации, когда придется доказывать свою компетентность или отстаивать идеи. Не стоит воспринимать это как негатив — иногда именно конкуренция помогает проявить лучшие качества.

Однако важно помнить: излишняя эмоциональность может помешать делу. Спокойный расчет и четкая аргументация окажутся гораздо эффективнее.

Отношения (Карта Таро — Туз Кубков)

Фото: 5-tv.ru

В личной жизни появляется новая эмоциональная энергия. Туз Кубков символизирует свежие чувства, теплые разговоры и желание открыться другому человеку.

Для пар это может быть период обновления — когда отношения наполняются искренностью и вниманием. Иногда достаточно одного честного разговора, чтобы многое встало на свои места.

Одиноким людям карта обещает приятные знакомства или неожиданные симпатии. Главное — не бояться проявлять эмоции и быть собой.

Совет на неделю (Карта Таро — Король Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Король Мечей советует сохранять холодную голову. На этой неделе может возникнуть много эмоций и противоречивых сигналов, поэтому важно опираться на разум.

Прежде чем принимать решения, соберите факты и постарайтесь посмотреть на ситуацию со стороны. Четкость мышления поможет избежать ненужных ошибок.

Эта карта напоминает: иногда лучшая стратегия — спокойствие, логика и умение держать дистанцию. Именно так можно сохранить контроль над событиями и выбрать наиболее верный путь.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп для знаков зодиака на март 2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.