Товарный знак Lada Parus запатентовали в России

Он был зарегистрирован сразу по нескольким категориям Международной классификации товаров и услуг.

В России прошел государственную регистрацию товарный знак Lada Parus. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Согласно постановлению правительства от 2 сентября 2024 года, правообладатель не указан. Тем не менее, в библиографических данных указали тольяттинский адрес рядом с научно-техническим центром АвтоВАЗа.

Уточняется, что товарный знак зарегистрирован по нескольким категориям Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что дает возможность применять его в качестве наименования для транспортных средств и детских игрушек. Кроме того, в документе указан класс, относящийся к ремонту и техобслуживанию транспортных средств. Срок действия зарегистрированного товарного знака — до 17 февраля 2035 года.

Заявку на регистрацию товарного знака Lada Parus подали в Роспатент в начале 2025 года вместе с Lada Tigris, Lada Ariva, Lada Yarus и Lada Yashma.

Ранее также сообщалось, что популярный в России мем станет собственностью «АвтоВАЗ». Компания оформляет патент на использование фразы «Можно, а зачем?», которая завирусилась в сети. Эти слова произнес директор «АвтоВАЗ» по продуктам Олег Груненков в интервью. Так он ответил на вопрос, может ли наш автопром выпускать такие же комфортные автомобили как и немецкие заводы. Такой подход вызвал настоящую бурю в соцсетях. В итоге автопроизводитель решил превратить эту фразу в новый товарный знак.

