Жительницу Запорожской области приговорили к 11 годам колонии за госизмену

Вину она признала и раскаялась.

Жительницу Запорожской области осудили за государственную измену и приговорили на 11 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Запорожским областным судом вынесен приговор жительнице села Плодородное Михайловского района Запорожской области Бехтер Галине Григорьевне. За государственную измену ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Бехтер задержали в мае 2025 года. Следствие установило, что она переводила деньги на счет ВСУ и украинских спецслужб. Против женщины возбудили уголовное дело о госизмене. Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. Приговор вступил в законную силу.

