«Не мне решать»: какую девушку рядом с собой видит Слава Копейкин

Слава Копейкин заявил, что хочет видеть рядом с собой настоящую девушку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Ранее артист признавался, что его привлекают дамы с необычной внешностью.

Актер Слава Копейкин хочет видеть рядом с собой настоящую девушку, такую, какой она сама хочет быть. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Тюльпаны», дистрибьютором которого выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

«Я вижу женщину с собой такую, какой она сама хочет быть. Не мне решать», — заявил актер.

Фильм «Тюльпаны» вышел в российский прокат 5 марта. Фильм создавали в формате альманаха и объединяет пять отдельных историй, каждая из которых посвящена празднованию 8 Марта. По сюжету, герои сталкиваются с нестандартными ситуациями и неожиданными встречами, которые существенно меняют их жизнь. На фоне весеннего праздника разворачиваются романтические признания, комические недоразумения и трогательные моменты.

Действие фильма охватывает сразу несколько российских городов, среди которых Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск, Екатеринбург и Красноярск. У каждой новеллы — отдельный режиссер: Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников, Анна Кузнецова и Юрий Коробейников.

