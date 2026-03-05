Лимиты на пластик: максимальное количество банковских карт на человека ограничат

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Противодействие финансовым мошенникам выходит на новый уровень.

В России в 2027 году начнет полноценно функционировать единая система учета всех банковских карт, оформленных на граждан. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе встречи кредитных организаций с руководством регулятора.

Глава ведомства пояснила, что такая мера необходима для эффективной борьбы с дропперами — подставными лицами, через счета которых злоумышленники выводят похищенные средства. По словам руководителя регулятора, запуск масштабного проекта будет проходить в несколько этапов, начиная с текущего года, чтобы финансовые институты успели адаптировать внутренние процессы к новым требованиям законодательства.

Согласно планам Центробанка, уже с 1 сентября текущего года вступит в силу норма, ограничивающая количество карт, которые один клиент может открыть в рамках одной конкретной банковской организации.

«Для того, чтобы эта система ограничения карт для дропперов была эффективной, нам предстоит создать единую систему учета платежных карт, которой пока нет, к которой подключатся все банки. Но с 1 сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению карт в одном банке, а через год мы считаем, что вот эта единая система учета платежных карт будет создана и можно будет применять уже вот это ограничение по картам в целом», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ведомства уточнила, что суммарный лимит на одного человека составит 20 карт во всех банках страны, при этом непосредственно в одной кредитной организации можно будет держать не более десяти штук.

Важным аспектом новой политики станет гибкость правил для определенных категорий продуктов. Регулятор допускает исключения для инструментов с низким риском использования в преступных схемах, таких как детские карты. Ранее представители профильных ведомств подтверждали, что работа над формированием общероссийской базы данных ведется активно.

В частности, статс-секретарь Минцифры Иван Лебедев в феврале указывал на намерение внедрить систему в кратчайшие сроки, а представители Государственной Думы подтвердили, что за основу взят лимит в два десятка платежных инструментов на одного гражданина. Эти меры призваны разрушить инфраструктуру, которую создают мошенники для легализации преступных доходов и вербовки новых соучастников.

