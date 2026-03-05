Подготовка полным ходом: Элджей потратил 100 млн на первый за долгое время концерт в РФ

Элджей заработает более 120 миллионов на первом за долгое время концерте в России

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Серьезных вложений потребовали визуальные эффекты.

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк. — Прим. ред.) организует масштабное сольное выступление в Москве, на организацию которого выделено порядка 100 миллионов рублей. Процесс подготовки запечатлели на видео, кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Элджей готовит шоу в Москве. 5-tv.ru

Мероприятие запланировано на 20 марта 2026 года и пройдет на площадке «LIVE Арена». Согласно имеющимся данным, значительная часть внушительного бюджета будет направлена на создание уникального визуального контента и установку гигантских медиаэкранов. Организаторы планируют превратить концертное пространство в полноценную мультимедийную вселенную, чтобы обеспечить зрителям максимальный эффект погружения.

Помимо подготовки к шоу, артист активно работает над созданием автобиографического фильма, о чем он ранее сообщил поклонникам. Алексей подчеркнул, что этот проект станет одной из важнейших вех в его творческой биографии, охватывающей многие годы его пути, включая периоды взлетов и кризисов. Примечательно, что финальные сцены кинокартины планируется отснять непосредственно во время грядущих стадионных концертов.

По словам исполнителя, над фильмом трудится международная команда профессионалов, а сама лента не будет простой хроникой событий, а представит собой глубокое осмысление профессионального и жизненного опыта музыканта.

Стоит отметить, что Элджей сохраняет статус одного из самых закрытых представителей отечественного шоу-бизнеса, редко допуская посторонних в подробности своей частной жизни. Известно, что ранее он состоял в браке с блогером Настей Ивлеевой, однако весной 2021 года пара приняла решение расстаться.

Несмотря на разрыв, бывшая супруга отзывалась об Алексее с большой теплотой, называя его близким человеком, который долгое время служил для нее источником вдохновения. На данный момент рэпер продолжает жить и развивать свою карьеру в России, а фанаты в социальных сетях выражают поддержку его новым начинаниям, называя артиста «легендой», изменившей музыкальную индустрию.

