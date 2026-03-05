Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма

Фото, видео: Айкин Данил/ТАСС; Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/moscowcourts ;

Мосгорсуд приговорил блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма и оскорблении памяти героя Великой Отечественной войны, к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Изначально обвинение просило назначить блогеру шесть лет и десять месяцев в колонии общего режима. По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил на видеохостинге ролик, в котором он выражал презрение к подвигу и памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. Кроме того, он оскорблял бойцов специальной военной операции (СВО), их родственников, правоохранительные органы, а также предлагал бомбить российские города.

В суде блогер полностью признал вину, рассчитывая на менее строгое наказание. Маркарян женат, у него две малолетние дочери, одна из которых родилась в начале марта. В ходе заседания блогер просил учесть, что содержит жену, детей, мать и бабушку.

Блогера задержали в августе 2025 года в подмосковной Кубинке, когда он пытался уехать в Белоруссию. В МВД отметили, что блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции и даже спрятался в багажнике собственного автомобиля.

Также ранее сообщалось о том, что Маркаряна оштрафовали на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в сети.

