Россия и ЦАР создадут межправкомиссию по торгово-экономическим связям
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Лидеры двух стран остаются верны принципам взаимного развития дружественных двусторонних отношений.
Россия и Центрально-Африканская Республика создадут межправительственную комиссию по торгово-экономическим связям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Межправительственная комиссия по торгово-экономическим связям вскоре будет создана в ЦАР», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом республики Фостеном-Арканжем Туадерой.
Российский и центральноафриканский лидеры остаются верны принципам взаимного развития дружественных двусторонних связей. Ранее Владимир Путин обсудил с коллегой из ЦАР взаимодействие в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Кроме того, Путин поздравил Туадеру с уверенной победой на выборах, которые прошли в декабре, и пожелал его народу счастья и процветания.
Президент ЦАР поблагодарил Путина за поддержку в укреплении национальной безопасности республики. В африканском государстве высоко ценят военную помощь России, а также поставки зерна. Путин отмечал, что Москва готова и дальше сотрудничать с ЦАР в силовой сфере, а также оказывать гуманитарную поддержку.
