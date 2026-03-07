«Я ощущаю радость»: как Гоша Куценко поздравляет дочерей с 8 Марта

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

У артиста три наследницы — Полина, Евгения и Светлана.

Заслуженный артист России Гоша Куценко любит устраивать сюрпризы своим дочерям на 8 Марта. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Тюльпаны», дистрибьютором которого выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

«Я ощущаю радость. Значит, я не зря работал, если у меня есть деньги и я их трачу на цветы 8 Марта. Значит, я мужчина», — сказал Куценко.

Актер рассказал, что в ночь перед праздником покупает цветы для своих наследниц и украшает дом, тем самым создавая для них атмосферу волшебства.

«Я беру девчонок, и мы едем в торговый центр, и они уже там разгоняются. <…> Поток желаний. Конечно, они хотят мобильные телефоны, но я пока их берегу еще. Им восемь и 11, пока сопротивляюсь. Ну а так пока куклы, а там посмотрим», — поделился Куценко.

У артиста три дочери. Первая Полина появилась на свет, когда Куценко был в отношениях с актрисой Марией Порошиной. Еще две наследницы, Евгения и Светлана, родились в браке с моделью Ириной Скриниченко.

Ранее сообщалось о том, как собрать красивый и недорогой букет на 8 марта. Ошибочно думать, что роскошный букет — это множество дорогих цветов. На самом деле красота заключается в гармонии и композиции. Например: несколько тюльпанов, альстромерия для пышности и веточка эвкалипта для фактуры. Даже при ограниченном бюджете такой букет будет смотреться дорого и элегантно.

