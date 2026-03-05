«Ничего не хотел менять»: Гуменник рассказал о разочаровании на Олимпиаде

Фигурист Гуменник: сделал все, что мог на Олимпиаде, но есть и разочарование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Российский фигурист занял шестое место в одиночном катании на Олимпиаде.

Главным разочарованием выступления на Олимпийских Играх стал каскад в короткой программе. Об этом заявил российский фигурист Петр Гуменник в беседе с Чемпионат.com.

«В подготовке я сделал все, что мог, ничего изменить бы не хотел. Эта мысль меня успокоила — все равно я выложился на максимум. Единственное, о чем я, может быть, жалею — это о первом каскаде в короткой программе, где сделал 4-2, а не 4-3. Возможно, если бы я сделал 4-3, это бы добавило мне баллов», — сказал он.

Спортсмен выразил уверенность в том, что обретенный олимпийский опыт поможет как на обычных соревнованиях, так и на крупных турнирах. По его словам, после участия в Играх к волнениям и переживаниям относиться легче.

Гуменник на Олимпиаде, которая прошла в Милане, занял шестое место в одиночном катании, получив 271,21 балла. Золотым медалистом в соревнованиях среди мужчин стал спортсмен из Казахстана Михаил Шайдоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про возвращение Гуменника в Санкт-Петербург после участия в Играх. В аэропорту фигуриста встретили родные и близкие, а также толпа поклонников.

